Помощник Президента России Игорь Левитин 17 августа провел во Владимире совещание комиссии по развитию туризма, в котором приняли участие врио главы региона Александр Авдеев и губернаторы

Помощник Президента России Игорь Левитин 17 августа провел во Владимире совещание комиссии по развитию туризма, в котором приняли участие врио главы региона Александр Авдеев и губернаторы других областей. Александр Авдеев считает, что благодаря богатой истории и многовековым традициям туризм – одно из перспективных направлений развития области, поэтому к 2024 году власти планируют увеличить турпоток в