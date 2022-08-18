54-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве. Следственным управлением УМВД России по...

54-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру установлено, что он одолжил у своего друга 500 000 рублей. Оставил расписку, заверив, что деньги вернет в обозначенный срок. Обязательство не выполнил, и впоследствии перестал выходить на связь. Но оперативники уголовного розыска установили его местонахождение, и задержали в мае текущего года на территории города Владимира.Оказалось, что обвиняемый не имел постоянного источника дохода, однако имел долговые обязательства на сумму порядка 16 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Свою вину фигурант признал, в содеянном раскаялся. Его уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/