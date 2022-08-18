Работы продлятся 2 недели

Во Владимире по улице Соколова-Соколенка 2 недели будут делать дождевую канализацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.До конца этого месяца, по 31 августа, ограничат движение для всего наземного транспорта на улице Соколова-Соколенка, около дома №6Б и №6В. В этом районе, а также на улице 40 лет Октября будут проходить работы по строительству дождевой канализации. Занимается работами ООО «Специализированный застройщик УНР-17».Объезд можно совершить по улице Юбилейной и Суздальскому проспекту. Администрация Владимира советует заранее планировать свой маршрут и соблюдать ПДД.