Во Владимире на две недели частично перекрыли движение на улицах Соколова-Соколенка и 40 лет Октября. ООО «Специализированный застройщик УНР-17» будет строить там дождевую канализацию.

Во Владимире на две недели частично перекрыли движение на улицах Соколова-Соколенка и 40 лет Октября. ООО «Специализированный застройщик УНР-17» будет строить там дождевую канализацию. Работы пройдут у домов №6Б и №6В по улице Соколова Соколенка и на улице 40 лет Октября. С 17 до 31 августа в мэрии рекомендуют объезжать участок по улице Юбилейной и