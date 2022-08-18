С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154081 владимирцев

Во Владимирской области на 18 августа выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 25 человек. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, 7 - в Петушинском, 5 - в Кольчугинском, 12 - в Александровском, 2 - в Юрьев-Польском, 13 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Собинском и Селивановском, 3 - в ЗАТО Радужный и Камешковском, по 2 - в Гороховецком, Суздальском, Меленковском и Киржачском, 5 – Вязниковском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154081 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41835 заболевших во Владимире, 18157 - в Ковровском районе и 16960 - в округе Муром.