Во Владимирской области выявили 107 случаев заражения коронавирусом за сутки на 18 августа. Днем ранее было 96. В больницу госпитализировали 16 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 107 случаев заражения коронавирусом за сутки на 18 августа. Днем ранее было 96. В больницу госпитализировали 16 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 13 жителей региона. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 154 081. В лидерах по заражениям Владимир с 25 заболевшими за сутки.