Пожар затронул площадь 96 квадратных метров

В ночь на 18 число сгорел частный дом в Юрьев-Польском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В 02:36 поступило сообщение, что в селе Шихобалово горит жилой дом №50.Пожарные-спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако им сообщили о пожаре слишком поздно. Пламенем был охвачен весь дом.Пожар площадью 96 квадратных метров был ликвидирован. В работе ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 3 единицы техники.Пострадавшие и погибшие отсутствуют.