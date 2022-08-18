Во Владимирской области на территории Александровского района зарегистрировали еще 2 вспышки...

Во Владимирской области на территории Александровского района зарегистрировали еще 2 вспышки африканской чумы свиней (далее - АЧС). Так, падёж свиней был установлен в личном подсобном хозяйстве в деревне Копылиха, а также были обнаружены трупы павших кабанов в близи деревни Мякишево.Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, указом Губернатора Владимирской области был установлен эпизоотический очаг, а постановлением Департамента ветеринарии Владимирской области утвержден план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней.Вероятными причинами и условиями возникновения АЧС в текущем квартале является дикая фауна (контакт с дикими животными, в том числе кабанами).По мнению Управления, риск возникновения новых вспышек АЧС на территории региона сохраняется и достаточно высок, в том числе по причине превышения плотности кабана (более 0.25) особей на 1 тыс. Га.Так, повышенная плотность кабана зарегистрирована в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Муромском. Петушинском, Селивановском и Юрьев-Польском районах области.Вместе с тем с наступлением теплого периода года значительно увеличивается количество лиц, посещающих лесные массивы с целью сбора грибов, ягод. При этом, как правило, собирательством занимаются жители малых населенных пунктов и деревень, имеющие в собственности личное подсобное хозяйство, где, в том числе, содержатся домашние свиньи, что повышает риск заноса и возникновения вспышек АЧС.Данная ситуация взята на особый контроль Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.Фото https://www.pxfuel.com/