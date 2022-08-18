Для обеспечения безопасности дорожного движения на время выполнения ООО «Специализированный...

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время выполнения ООО «Специализированный застройщик УНР-17» работ по строительству сетей ливневой канализации на ул. 40 лет Октября в г. Владимире будет ограничено движение всех видов транспорта с 17.08.2022 по 31.08.2022 по ул. Соколова-Соколенка в районе домов 6-б и 6-в.Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда, подчеркнула пресс-служба администрации Владимира.Фото https://www.pxfuel.com/