Видеосервисы Wink и more.tv 9 сентября начнут эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы «Стая» (18+), которая создана кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке АНО

Видеосервисы Wink и more.tv 9 сентября начнут эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы «Стая» (18+), которая создана кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке АНО «ИРИ». Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телевизионная премьера проекта состоится в эфире телеканала СТС. В главных ролях — Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская. По сюжету