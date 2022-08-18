Взрослый наследник ведущей еще не устроил личную жизнь.

Взрослый наследник ведущей еще не устроил личную жизнь.Роза Сябитова – не только самая известная сваха страны, но и мама двоих детей. Если дочь Розы Раифовны, Ксения, уже успела создать собственную семью, то с сыном звезды дела обстоят иначе. В свои 33 года Денис Сябитов не женат и не имеет детей. Однако серьезные отношения в его жизни были. Несколько лет назад наследник ведущей встречался с женщиной, которая была на 15 лет старше его и воспитывала детей от прошлого брака.Обоих отпрысков телезвезда родила в первом браке. С отцом детей, Михаилом Сябитовым, она прожила вместе 10 лет. Сын знаменитой свахи родился в 1989 году и был очень долгожданным ребенком. Сябитова мечтала о детях, но несколько лет не могла забеременеть. Лишь после того, как супруги отпустили ситуацию, им улыбнулась удача.Спустя три года после рождения Дениса на свет появилась его младшая сестра Ксения. К сожалению, вскоре семейное счастье разрушила трагедия. В 1993 году Михаил Сябитов неожиданно скончался от инфаркта. Роза Раифовна осталась одна с маленькими детьми и была вынуждена самостоятельно их поднимать.Поскольку наследники телеведущей не пошли по ее стопам, об их жизни известно немного. Впрочем, сама Сябитова иногда делится с поклонниками успехами своих детей. Денис получил высшее образование и, как и его младшая сестра, устроился в брачное агентство знаменитой матери. Судя по всему, с финансовым положением у сына свахи все в порядке. А вот о его личной жизни этого сказать нельзя.В отличие от сестры Ксении, которая пару лет назад , Денис не торопится связывать себя узами брака. Сын знаменитости еще ни разу не женился, хотя несколько раз был близок к этому серьезному шагу. В юности наследник ведущей влюбился и даже хотел сыграть свадьбу. Однако Сябитова не одобрила союз. И это был далеко не последний раз, когда телесваха вмешивалась в личную жизнь сына.Несколько лет назад Денис состоял в отношениях с женщиной, которая была старше его на 15 лет и воспитывала детей от прошлого брака. Сябитова выступала против этого союза и не воспринимала девушку сына как потенциальную невестку. Спустя какое-то время влюбленные расстались. В 2015 году телесваха пыталась в шоу "Давай поженимся", но, судя по всему, из этого ничего не вышло. Сейчас, в свои 33 года, Денис до сих пор не женат.