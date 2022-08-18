В Александрове взяли под стражу 44-летнего мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности сожительнице, которую он избил и оставил умирать в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе

В Александрове взяли под стражу 44-летнего мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности сожительнице, которую он избил и оставил умирать в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома 17 августа. По версии следствия, 6 августа любовники спокойно выпивали в лесу. Романтический вечер стал превращаться в трагедию, когда мужчина из-за ревности накинулся на сожительницу с кулаками.