Молодой автолюбитель из Александровского района погасил задолженность по 290 административным...
Молодой автолюбитель из Александровского района погасил задолженность по 290 административным штрафам ГИБДД. Общая задолженность составила более 200 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Судебных приставов, в отношении 22-летнего лихача было возбуждено сводное исполнительное производство в районном отделении судебных приставов Управления ФССП России по Владимирской области.
Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера. Молодой человек, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты.
В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, а также о запрете регистрационных действий в отношении отечественных автомобилей «ЛАДА 2107» и «ЛАДА 211540», принадлежащих молодому человеку.
Кроме того, был объявлен запрет на совершение действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении двух земельных участков в 11 соток каждый, расположенных на территории дачного потребительского кооператива региона. Запрет действий по регистрации коснулся и частного дома общей площадью 69.9 кв. м.
После направления требования о явке в отделение судебных приставов, мужчина прибыл на прием. Должнику разъяснили, что в случае, если задолженность не будет полностью погашена в 10-дневный срок, ему будет вынесено постановление о временном ограничении водительских прав.
Осознавая риск остаться без водительского удостоверения, должник незамедлительно погасил долг по 290 штрафам.
Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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