Молодой автолюбитель из Александровского района погасил задолженность по 290 административным...

Молодой автолюбитель из Александровского района погасил задолженность по 290 административным штрафам ГИБДД. Общая задолженность составила более 200 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе Судебных приставов, в отношении 22-летнего лихача было возбуждено сводное исполнительное производство в районном отделении судебных приставов Управления ФССП России по Владимирской области.Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера. Молодой человек, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты.В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, а также о запрете регистрационных действий в отношении отечественных автомобилей «ЛАДА 2107» и «ЛАДА 211540», принадлежащих молодому человеку.Кроме того, был объявлен запрет на совершение действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении двух земельных участков в 11 соток каждый, расположенных на территории дачного потребительского кооператива региона. Запрет действий по регистрации коснулся и частного дома общей площадью 69.9 кв. м.После направления требования о явке в отделение судебных приставов, мужчина прибыл на прием. Должнику разъяснили, что в случае, если задолженность не будет полностью погашена в 10-дневный срок, ему будет вынесено постановление о временном ограничении водительских прав.Осознавая риск остаться без водительского удостоверения, должник незамедлительно погасил долг по 290 штрафам.Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото https://www.pxfuel.com/