Аудиокнига способна преобразить летний досуг. Любимые и новые сюжеты можно слушать во время прогулки в парке, загорая на пляже или за заботами в саду. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку аудиокниг, которые отлично сочетаются с любой активностью.

Аудиокнига способна преобразить летний досуг. Любимые и новые сюжеты можно слушать во время прогулки в парке, загорая на пляже или за заботами в саду. Вместе с книжным сервисом мы сделали подборку аудиокниг, которые отлично сочетаются с любой активностью.Ирада Берг – петербурженка. В городе не Неве она получила филологическое образование и начала карьеру писателя. После первых опытов появились большие произведения. Этот сборник рассказов и пьес – плот труда зрелого. Формально сюжеты не объединены ни местом действия, ни главными героями. Жаркий Порту, яркий Лос-Анджелес, Лазурный берег и пасмурный Петербург. В декорациях этих городов разворачиваются судьбы главных героев. Одни обретают настоящих друзей, другие – размышляют над природой таланта, третьи – упражняются в смирении, ну а избранные – получают счастливую и взаимную любовь и всё это в озвучке Максима Матвеева и Марии Мироновой.Свою главную повесть Александра Грина озвучил Дмитрий Кравченко. Автор ее написал в послереволюционном Петрограде, в стране, раздираемой противоречиями Гражданской войны. Над этой сказкой-феерией писатель работал пять лет, стремясь вложить в неё всю свою веру во всепобеждающую силу возвышенной мечты и то, что каждый может сделать для ближнего чудо. Ассоль убеждена, что однажды к ней приплывёт Грей на корабле под алыми парусами и заберет в новый, лучший мир, где они будут счастливы вместе… После публикации повести в 1922 году Константин Паустовский написал, что, даже если Грин не напишет больше ничего, то этой истории "довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству".Писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери вошкл в историю еще и как философ благодаря этой сказке-притче. Как признавался сам автор, эта история возникла у него как ответ на ужасы войны, о которых он знал на собственном опыте – служил в военной авиации. После травматического опыта ему хотелось вернуться к простым, базовым истинам, понятным даже ребенку. "Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит", – с таких слов начинает Экзюпери. Голос этой прекрасной книге подарила известная актриса Елизавета Арзамасова. По сюжету главный герой – альтер-эго автора – встречает в пустыне Маленького Принца. Обитатель другой планеты и чистого детского сознания, он рассказывает о своих простых правилах жизни. Они возвращают героя к пониманию дружбы, ответственности, любви, доброты и свободы.Семейный психолог Вика Дмитриева по своему опыту знает, как все родители боятся, когда их ребенок вступит в подростковый период. Ведь это неизбежно несет с собой – перепады настроения, вредные привычки, радикальные изменения в характере и обязательный для этого этапа бунт. Как подготовиться к этому сложному этапу? И как вести себя, когда он наступит, чтобы сохранить доверительные отношения с ребенком? Автор дает проверенные методы поведения, стратегии ведения бесед и другие рекомендации, которые помогут и родителям, и подросткам достойно преодолеть сложный период и выйти из него, став еще ближе.Аргентинская писательница Мерседес Рон пишет любовные романы. Читатели знают автора как мастера создавать увлекательные сюжеты, за которыми интересно следить из книги в книгу. Этот роман – финальная часть трилогии "Моя вина" об интриге между сводными братом и сестрой Николасом и Ноа. На этот раз отношения Николаса и Ноа заходят в тупик. Кажется, былую пылкость чувств не вернуть. Но в их жизнь приходят испытания, которые помогают разжечь огонь эмоций с новой силой. Пойдут ли они дальше вместе или навсегда расстанутся? Можно ли забыть любовь? Смогут ли герои оставить былые ошибки и начать всё сначала?