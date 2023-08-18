52-летняя жительница Владимира предстанет перед судом за организацию азартных игр Следственными...

52-летняя жительница Владимира предстанет перед судом за организацию азартных игрСледственными органами по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Владимира. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игрКак сообщает Следственный комитет по Владимирской области, женщина, осознавая, что проведение азартных игр вне игорной зоны запрещено, работала оператором в незаконном игорном заведении города. Подсудимая осуществляла прием и выдачу денег клиентам игорного клуба и предоставляла доступ к компьютерам с азартными играми.В 2023 году обвиняемая была осуждена за совершение аналогичного преступления.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.Ранее четыре организатора игорного клуба признаны также виновными и приговорены к различным видам наказаний.Фото pxfuel.com