Погода, которая наблюдается в настоящее время в средней полосе России, является благоприятной для формирования урожая. Об этом сообщил агроном и специалист в сфере сельского хозяйства ..

Погода, которая наблюдается в настоящее время в средней полосе России, является благоприятной для формирования урожая. Об этом сообщил агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов."Естественно, это лишь при достаточном увлажнении, когда за огородом регулярно ухаживают. В противном случае урожай пересохнет или будет мельчать", — цитирует специалиста . Викулов отметил, что тепло и солнце очень любят огурцы, а также перец, баклажан, томаты, тыквы и кабачки.