На воинскую службу отправилась очередная группа земляков.

На воинскую службу отправилась очередная группа земляков. Контракт с Минобороны РФ подписали более 20 жителей Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Добровольцев торжественно провожали 17 августа. Военнослужащих напутствовали родные и друзья, ветераны боевых действий, представители администрации, общественники и волонтёры.Как отметил во время мероприятия активист ОНФ Алексей Мокеев, жители Владимирской области всеми силами помогают участникам СВО. Так, сегодня идёт сбор средств на приобретение материалов .