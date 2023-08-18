Еще пять человек пострадали.

Страшная трагедия произошла в городе Лакинск Владимирской области. Поздно вечсером 17 августа загорелся дом многодетной семьи — в огне погибли семилетняя девочка и ее восьмилетний брат, еще пять человек пострадали. СУ СКР по Владимирской области уже возбудил уголовное дело.Сообщение о возгорании в небольшом частном доме в Почтовом переулке поступило около 22.30 от очевидцев, которые проезжали мимо. Когда на место прибыли пожарные, деревянный дом уже был объят пламенем на площади 100 кв.м. Уже после того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили на пепелище тела мальчика и его младшей сестры.Спастись смогли родители ребятишек и еще трое их детей. Все они госпитализированы в больницы. По данным группы «» в соцсети, состояние главы семейства и одного из детей критическое.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти погибших детей и все обстоятельства случившегося, в том числе причину возгорания.«В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних», — добавили в СУ СКР по Владимирской области.Администрация Лакинска уже подготовила временное жилье в маневренном фонде для пострадавших. Также им выдадут материальную помощь на первоочередные нужды. В городе объявлен сбор средств для погорельцев.