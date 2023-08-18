Пострадавшим предлагают обратиться с заявлением. Приложить к нему можно копии чеков, квитанций, назначения или заключение врача. Сотрудники надзорного ведомства готовы проконсультировать

Пострадавшим предлагают обратиться с заявлением. Приложить к нему можно копии чеков, квитанций, назначения или заключение врача. Сотрудники надзорного ведомства готовы проконсультировать потребителей по телефонам 8 800 200 05 45, 8(4922) 4510 70. Число людей, отравившихся шаурмой во Владимире и обратившихся за медпомощью днём в пятницу увеличилось до 56 человек. 13 из них – дети. По