Законченная трилогия, которую прямо сейчас можно брать и читать от корки до корки!

Законченная трилогия, которую прямо сейчас можно брать и читать от корки до корки!Уверена, что многие любят читать уже законченные циклы, дабы не ждать годами выхода новой части. И сегодня я готова порекомендовать вам цикл "Египетские хроники" от Мары Вульф.Он состоит из трех книг:— "Скипетр света",— "Кольцо огня",— "Корона пепла".Три реликвии, которые нужно отыскать, чтобы спасти затонувшую Атлантиду. И такое под силу только Нефертари — лучшей охотнице за сокровищами. История начинается с того, что Азраэль — ангел смерти — нанимает Нефертари для поиска первой реликвии. Она могла бы отказаться, но ее любимый брат тяжело болен, а ангел смерти пообещал ей помочь спасти Малакая.Вместе с Азраэлем и другими богами Нефертари будет попадать в такие передряги, которые раньше ей и не снились. Но боги пойдут на все, чтобы вернуть свой дом, ведь они ждали этого тысячи лет. Вот только чувства и желания Нефертари в этой нечестной сделке совсем не учитываются.Страсти будут накаляться с каждой новой книгой, враги станут друзьями, а те, кому доверяли больше всего, начнут предавать.Здесь египетская мифология переплетается с исламскими традициями, и все это искусно приправлено легендами и преданиями из разных культур!Этот мир затягивает, в него погружаешься с головой — огромное количество прорисованных локаций, море тайн и любовь!