Фестиваль Китоврас во Владимире в третий раз собрал любителей книг. Открытой площадкой стал парк...

Фестиваль "Китоврас" во Владимире в третий раз собрал любителей книг.Открытой площадкой стал парк Пушкина. В этом году на книжной ярмарке представлены более 100 издателей."Китоврас" продлится 3 дня, старт дан сегодня. Гости фестиваля знакомятся с новинками, встречаются с писателями, играют в настольные игры. В павильонах проходят мастер-классы, презентации книг, литературные дискуссии. Фестиваль интересен и детям. Программу для самых маленьких подготовила Российская государственная детская библиотека.Татьяна Брагина, директор Владимирской областной научной библиотеки:- Из года в год, эта цифра растет. У нас почти 50% встреч с авторами местными, потому что, это большая очень возможность для местных авторов заявить о себе.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации:- Приятно, что у нас несмотря на всякие сложности, продолжают увеличиваться тиражи, печатная книга становится модной. Это радует. Конечно, остается электронная и аудио книга.