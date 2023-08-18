Ее представил Александр Дарин.

1 августа на должность руководителя управления службы судебных приставов по Владимирской области назначили Елену Парафонову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Нового начальника губернатору Александру Авдееву представил руководитель Управления государственной службы и кадров ФССП России генерал-майор внутренней службы Александр Дарин. После участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие ведомства с другими органами власти.В этот же день Александр Дарин и Елена Парафонова встретились с руководством органов федеральной госвласти и судейского сообщества 33 региона.Отметим, что ранее Парафонова работала замом руководителя УФССП по Владимирской области (с марта 2023 года).