15 августа во Владимирской области стартовал XXII Межнациональный пленэр юных художников «Земля любви, земля надежды».

15 августа во Владимирской области стартовал XXII Межнациональный пленэр юных художников «Земля любви, земля надежды», целью которого стало укрепление диалога и дружбы между народами путём совместного художественного творчества детей и молодежи.Около 400 участников из 30 регионов РФ, а также зарубежных стран приехали в наш регион, чтобы познакомиться с его историей и запечатлеть на полотнах достопримечательности Владимира, Киржача, Мурома, Суздаля.«Такая активность свидетельствует о том, что идеи и традиции пленэра по-прежнему актуальны и востребованы в творческом и педагогическом сообществе – как регионов РФ, так и у наших партнёров в ближнем и дальнем Зарубежье», – уверена председатель оргкомитета, президент МРМОО «Дом Мира» Елена Гуськова.Она подчеркнула, что проект по проведению пленэра в 2023 году получился волонтёрским, члены оргкомитета и кураторы групп работали в буквальном смысле за идею. Количество добровольных помощников значительно выросло: к активистам «Дома Мира» и владимирского Евроклуба присоединились студенты худграфа ВлГУ и просто люди, много слышавшие о пленэре в предыдущие годы. Все они стремились сделать пребывание участников мероприятия во Владимирской области незабываемым.Организационное содействие и партнёрскую поддержку оказали Министерство внутренней политики и Министерство культуры Владимирской области, Российская академия художеств, Общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя мира», Общественная палата Владимирской области, Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимирская областная научная библиотека им. М.Горького, Областной центр народного творчества, отдел международного и межнационального сотрудничества МБУ «Молодёжный центр» администрации Владимира, органы МСУ и учреждения культуры и туризма городов Киржач, Муром, Суздаль. Приглашение участников из города-партнёра Йена осуществлялось через МИД России.Программа пленэра оказалась насыщенной и разнообразной. Так, состоялись мастер-классы от профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга; научно-методическая конференция «Кардовские чтения» с презентацией сборника, посвященного Году педагога и наставника; курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования; 5 творческих конкурсов.17 августа за вдохновением, новыми знаниями и впечатлениями в Киржач приехали четыре сотни юных художников. Чтобы одновременно принять сразу 8 внушительных по объему туристических потоков, была проделана подготовительная работа.Как пояснила куратор проекта «Киржач туристический» Ирина Гайдай, перед принимающей стороной стояла масса задач. Главная из них – продумать логистику экскурсионных маршрутов так, чтобы пленэр состоялся сразу в нескольких примечательных локациях города.Обзорные экскурсии провели «народные экскурсоводы» – как профессиональные гиды, так и краеведы-любители. Участники пленэра посетили место гибели космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. С «космической историей» Киржачского края гостей познакомил заведующий филиалом мемориала Дмитрий Минаев. 16-метровая стела в форме крыла самолета, выполненная из красного гранита, и высеченные портреты летчиков-испытателей произвели особое впечатление на юных художников. Некоторые из них уже во время экскурсии сделали наброски.«С большим интересом ребята познакомились с музейной площадкой «Рубеж – 12», на которой со времён Великой Отечественной войны сохранились инженерные объекты Московской зоны обороны: противотанковые и противопехотные ежи, землянка, блиндаж и окоп с вынесенными вперед двенадцатью ячейками. Именно в этом историческом месте был укрепрайон в битве за Москву в 1941-1942 годах», – рассказала экскурсовод Ирина Иванова.Гостеприимная Зайчушка – героиня книги «Сказание о земле Киржачской» (автор Е.С. Фёдоров) приветливо встречала гостей на смотровой площадке. Ребята жадно гладили ушки и носик бронзовой Заи, чтобы их желания исполнились. Экскурсовод Ирина Глонина отметила, что сразу несколько детей загадали когда-нибудь вернуться в Киржач и погулять ещё.«Музей ледниковых камней», сквер «Александровский сад», «Восточный мост» также стали площадками пленэра. Сидя на «Школьном мосту», ребята рисовали дом с наличниками, в котором расположена новая мастерская известной киржачской керамистки, художницы Ирины Паньковской. А рядом, на улице Ленинградской, юные таланты расположились около Музейного комплекса «Музей меди и латуни. Дом аргуна». По словам экскурсовода Артёма Емельянова, одной из целей участников пленэра в Киржаче стало изображение киржачских наличников и знакомство с историей аргуновской резьбы.«Кульминацией каждой пешеходной экскурсии по нашему городу является посещение «Типографского моста» – самого длинного деревянного пешеходного моста в России. Когда я рассказываю о том, что наш мост занесён в «Книгу рекордов России», дети спешат прогуляться по нему с особым восторгом и трепетом. И действительно, Типографский мост – один из самых красивых и таких важных объектов в Киржаче. Он объединяет берега реки, объединяет людей, делает путь друг к другу короче, удобнее, надёжнее. А сколько сердец соединил наш мост, трудно представить. Созданный из простой сосны по очень простым технологиям, он удивительно просто вписался в окружающую среду и кажется, будто мост здесь был всегда», – рассказала экскурсовод Валерия Данилушкина.Теперь «Типографский мост», киржачские наличники и другие достопримечательности города увидят ценители изобразительного творчества по всей России и за рубежом. Пожелаем участникам пленэра вдохновения и отличного отдыха и будем надеяться на новую встречу!