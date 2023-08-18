Для кого-то бег – образ жизни, для кого-то – способ поддерживать форму. В любом случае важно позаботиться о безопасности и предотвратить травмы.

Для кого-то бег – образ жизни, для кого-то – способ поддерживать форму. В любом случае важно позаботиться о безопасности и предотвратить травмы.Правильные кроссовки – один из способов обезопасить себя от неприятных последствий, таких как растяжения, стрессовые переломы и разрывы связок. Как отметила врач-ортопед Наталия Никитина в беседе с интернет-изданием , для каждого вида бега существует разная обувь.Разница в том, что кроссовки в зависимости от предназначения по-разному фиксируют голеностоп."В той, что предназначена для беговых дорожек и бега по стадиону, будет неудобно, даже травмоопасно бегать на проселочной дороге, по грунтовке или в лесу. По этой же причине обычные кроссовки не подходят для подобных занятий", – говорит врач.При этом ортопед отметила, что для любителей вечерней пробежки перед сном не стоит вкладываться в профессиональные кроссовки. Как минимум потому что это экономически не выгодно. Для бега на улице стоит выбирать мягкие кроссовки, на тонкой подошве, но с жесткостью вокруг голеностопа."Такая обувь поможет избежать растяжений и добавит маневрирования", – говорит Наталия Никитина.