Какие интересные мероприятия ждут жителей Владимира и области в выходные дни? Что ждёт жителей...

Какие интересные мероприятия ждут жителей Владимира и области в выходные дни?Что ждёт жителей региона в выходные? Расскажем о самом интересном. Итак:- Начнем с областной столицы. Этно-фолк концерт, национальные блюда мира, фестиваль красок, пенная дискотека - всё это в субботу на музыкально-гастрономическом этнофестивале "Вокруг света". Место встречи - Центральный парк культуры и отдыха.- В Гусь-Хрустальном завтра состоится традиционный праздник русского напитка. Место проведения - березовая роща деревни Семёновка. Начало в 11 утра. Медовая, чайная, горячая похлебка, купание в облаке пены, концерт. Организован трансфер.- Самые опытные звонари соберутся в эту субботу в Суздале на 10-ом юбилейном фестивале духовной музыки "Лето Господне". Переливы колоколов и пение церковных хоров можно будет послушать абсолютно бесплатно. Открытие в 11:00.- И о спортивных событиях. В субботу владимирские торпедовцы примут на своем стадионе клуб "Зенит-2" из Санкт-Петербурга в рамках пятого тура первенства России среди команд группы 2 второй лиги Б. Матч начнется в 16 часов. А муромляне в этот раз отправятся в Брянск. Их ждет игра с местным Динамо.- И на центральном городском пляже Гусь-Хрустального 19 августа - 3-й областной фестиваль пляжных видов спорта. Турниры по пляжному футболу, волейболу, теннису и легкой атлетике.