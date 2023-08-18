Об обнаружении тела Алексея Медведева сообщила Лиза Алерт. Причины смерти пока не называются. Также отмечается, что на момент публикации опознание еще не проходило. Известный кинокритик ..

Об обнаружении тела Алексея Медведева сообщила "Лиза Алерт". Причины смерти пока не называются. Также отмечается, что на момент публикации опознание еще не проходило.Известный кинокритик пропал 21 июля — он проживал в городе Мытищи Московской области. Об исчезновении заявила его супруга, продюсер Наталья Пылаева. Она подключила к поиску полицию и поисковые службы.