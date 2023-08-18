Ковровский электромеханический завод и ВНИИ Сигнал представили свои инициативные разработки на...

Ковровский электромеханический завод и "ВНИИ "Сигнал" представили свои инициативные разработки на форуме "Армия 2023".Ковровский электромеханический завод и "ВНИИ "Сигнал" представили свои инициативные разработки на девятом военно-техническом форуме "Армия 2023".Оба предприятия входят в холдинг НПО "Высокоточные комплексы" и в состав регионального отделения Союза машиностроителей России.Одна из разработок - модернизированный "Планшет А". Это комплекс средств, которые размещается на бронеавтомобилях и обеспечивает управление всеми видами артиллерийских средств и средств разведки, применяемых в зоне СВО. "Планшет А" позволяет выполнять оперативный расчет установок для ведения огня. Еще одна представленная разработка это унифицированный лазерный гирокомпас, которому нет аналогов в России. Легкий, точный и быстрый, его можно устанавливать на различной технике. И впервые на форуме была представлена машина гуманитарного разминирования "Шмель".