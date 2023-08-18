Правоохранители проверили работу Управления троллейбусного транспорта Коврова. Поводом послужили многочисленные жалобы горожан на деятельность пассажирского перевозчика.

Правоохранители проверили работу Управления троллейбусного транспорта Коврова. Поводом послужили многочисленные жалобы горожан на деятельность пассажирского перевозчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Во время проверки был выявлен ряд нарушений. Так, на линию выходили машины с неисправными спидометрами и внешними световыми приборами. В некоторых троллейбусах были сломаны поручни и кнопки оповещения водителей, отсутствовали информационные табло.В адрес гендиректора предприятия внесено представление. «Поскольку о времени рассмотрении акта прокурорского реагирования прокуратура не извещалась, информация о принятых мерах по устранению нарушений в её адрес не представлена, заместителем городского прокурора в отношении руководителя общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий)», - говорится в сообщении ведомства.Сегодня организация занялась устранением выявленных нарушений.