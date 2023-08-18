Мощный пожар в одном из поселков Владимирской области уничтожил многоквартирный жилой дом В ночь...

Мощный пожар в одном из поселков Владимирской области уничтожил многоквартирный жилой домВ ночь на 18 августа 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме (Ковровский район, поселок Достижение, улица Фабричная, дом15).По прибытии спасатели наблюдали горение кровли по всей площади дома (360 квадратных метров)Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС России по Владимирской области