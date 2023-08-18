Тела 7-летней девочки и ее 8-летнего брата спасатели обнаружили во время тушения пожара. Огонь охватил весь дом, пострадали также родители и еще три ребенка. Трагедия произошла вчера ночью в

Тела 7-летней девочки и ее 8-летнего брата спасатели обнаружили во время тушения пожара. Огонь охватил весь дом, пострадали также родители и еще три ребенка. Трагедия произошла вчера ночью в Почтовом переулке в Лакинске. Загорелся деревянный частный дом №11. В 22:32 в дежурную смену поступил звонок о пожаре. Спасатели сразу же выехали на место, но вызов