Обновлённая школа и новые дорожные решения. Мэр Владимира Дмитрий Наумов рассказал о планах по благоустройству Юрьевца. Один из главных моментов – новые изменения в схеме движения на

Обновлённая школа и новые дорожные решения. Мэр Владимира Дмитрий Наумов рассказал о планах по благоустройству Юрьевца. Один из главных моментов – новые изменения в схеме движения на самом загруженном перекрестке микрорайона. Речь о пересечении улицы Институтский городок с федеральной трассой. Вопрос об организации поворотов и разгрузки дорог в этом месте поднимался неоднократно. Пробки на перекрестке