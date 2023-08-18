Народные приметы: 19 августа. Какие традиции нужно обязательно соблюдать в праздник Яблочный...

Народные приметы: 19 августа. Какие традиции нужно обязательно соблюдать в праздник Яблочный Спас19 августа 2023 года отмечается народный праздник Яблочный Спас.Яблочный Спас — народно-христианский праздник. Ежегодно отмечается 19 августа. В 2023 году выпадает на субботу. Также имеет название Второй или Средний Спас.Праздник урожая и наступления осени. Соответственно названию, начинается сбор яблок. Первый собранный урожай освящается в церкви. Также в этот день готовят различные блюда с яблоками, заготовки на зиму.Если человек следовал старинным традициям и до Яблочного Спаса не съел ни одного яблока, то в этот день на первое съеденное яблоко можно загадать желание.Что можно делать в Яблочный Спас?Праздник Яблочный спас приходится на Успенский пост. В этот день верующим разрешается трапеза с рыбой. Перед самим церковным праздником православные христиане совершают Всенощное бдение. Вечером в храмах проводится торжественная служба, а утром — литургия с крестным ходом. После богослужения верующие освящают яблоки и другие плоды.По традиции хозяйки массово пекут яблочные пироги и варят варенье. В этот день необходимо поделиться угощением с родней и близкими друзьями, а также накормить нуждающихся.19 августа надо строго следить за своими поступками и делать только добрые дела, чтобы очистить душу от грехов.Что нельзя делать в яблочный Спас?19 августа нельзя делать уборку, а также рукодельничать и заниматься ремонтными и полевыми работами, так как все эти действия – большой грех.В Яблочный Спас нельзя мыться в бане и мочить голову, иначе могут замучить негативные мысли.Приметы запрещают купаться в реках.Народные приметы на 19 августа 2023 годаКакая погода сегодня, такая будет и 14 октября (Покров), а также в январе.Солнечный и жаркий день — зима окажется суровой.Вечером стадо коров сильно ревёт — к ненастью.Свиньи чаще обычного валяются в грязи — к дождю.Пеньковые верёвки разбухли — стоит ожидать сырой погоды.С этого дня начинается листопад, ночи становятся холодными.Паук разрывает свою собственную паутину — стоит ожидать сильного ветра.Фото pxfuel.com