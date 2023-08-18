Областной суд оставил в силе вердикт по делу жительницы Судогды, оказавшейся прикованной к...

Областной суд оставил в силе вердикт по делу жительницы Судогды, оказавшейся прикованной к постелиОбластной суд оставил в силе вердикт по делу о "лидокаиновой блокаде", в результате которой жительница Судогды Екатерина Минаева оказалась прикована к постели.Женщина стала жертвой ошибки, которую допустили врачи нижегородской клиники."Вести" рассказывали эту историю весной. Многодетная мать обратилась за помощью в "Клиническую больницу РЖД Медицина". Ее беспокоили боли в спине. Рядовая операция обернулась тяжелыми последствиями.После укола в позвоночник у Екатерины остановилось сердце. Она провела сорок дней в реанимации, почти потеряла зрение, начались проблемы с памятью. Женщина фактически утратила возможность самостоятельно ходить и теперь постоянно нуждается в дорогостоящих лекарствах. Решение в пользу пострадавшей принял Судогодский суд.Клинику обязали выплатить пациентке три миллиона рублей в качестве компенсации ущерба и вреда. Однако нижегородские медики своей вины не признали и попытались обжаловать вердикт. Безуспешно.Эмиль Алиев, адвокат потерпевшей:- Считаем, что совершенно законно отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Состояние в лучшую сторону не меняется. Ей прописаны лекарства, в том числе и лекарства, которые она будет и пожизненно принимать. Она является инвалидом первой группы и получила тяжкий вред здоровью в виду неквалифицированных действий врачей.