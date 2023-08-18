Железнодорожники озвучили, кого отправляют в самостоятельное путешествие чаще всего.

Последние пять лет на Горьковской железной дороге предоставляется услуга по перевозке домашних животных без сопровождения. С июля 2018 года путешествие на поездах совершили больше 14,7 тысячи питомцев, сообщает пресс-служба компании.Чаще всего этой услугой пользуются жители Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска и Кирова. Обычно поездом отправляют поездом кошек и собак. Но бывают и более экзотические пассажиры: домашние свинки мини-пиги, чилийская белка дегу, черепахи, кролики и даже аквариумные рыбки.Их размещают в опломбированных переносках или клетках, при этом обеспечивают доступ к воде, еде и лотку. Во время дороги за животными присматривают проводники.