Недавно родившая дочь телеведущая Ольга Орлова снова довела подписчиков до гнева.

Недавно родившая дочь телеведущая Ольга Орлова снова довела подписчиков до гнева.В феврале этого года Ольга Орлова родила дочь от бизнесмена Валерия, за которого в 2021-м вышла замуж. Телезвезда, которая 20 лет растила одного сына, давно мечтала о втором ребенке, поэтому сейчас она не перестает публиковать в Сети кадры со своим чадо. Поклонники искренне рады за бывшую солистку группы "Блестящие", однако не перестают читать ей нравоучения о том, как правильно растить дочь и ухаживать за ней.Дело в том, что в доме Орловой несколько собак, которых она не отгоняет от маленького ребенка. Напротив, Ольга позволяет питомцам находиться в непосредственной близости с дочерью. Подписчики бьют тревогу. Дескать, не подпускайте животных к ребенку, если не хотите, чтобы появились у него различные болезни.Ольга Орлова не раз давала понять, что ей безразличны советы посторонних людей. Но интернет-пользователи, увидев недавнее видео с маленькой дочерью Ольги и собаками, продолжают атаковывать телезвезду. "Фу, языком прямо в рот ребенку, собака лижет им свой зад!", "А если она дернет собаку неосознанно и больно? Собака на инстинкте укусит, вцепится в лицо!", – кричат шокированные комментаторы.