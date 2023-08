Еще 33% опрошенных не хотят и не планируют становиться специалистами в сфере информационных технологий, сообщается в исследовании Hi-Tech Mail.ru.

Почти половина опрошенных россиян хотят построить карьеру в IT-сфере, 11% из них готовы перейти в профессию в течение года, однако рынок труда перенасыщен начинающими специалистами. Об этом сообщается в исследовании Hi-Tech Mail.ru."Hi-Tech Mail.ru (проект VK) узнал у своих читателей, готовы ли они сменить сферу деятельности и стать IT-специалистами. Половина респондентов (47%) хотят построить карьеру в сфере IT", - сообщается в исследовании.Еще 33% опрошенных не хотят и не планируют становиться специалистами в сфере информационных технологий, добавляется в исследовании. Остальные (21%) уже работают в IT-индустрии. В ближайшие годы планируют перейти в IT 22% опрошенных, в течение года - 11%.Также 41% опрошенных сфера IT привлекает в первую очередь достойной оплатой труда и другими бонусами, уточняется в исследовании. Еще 34% отметили востребованность и стабильность на рынке труда специалистов этого профиля. 9% считают самыми важными преимуществами социальный статус и самореализацию.Вместе с этим приток желающих изучать IT и смежные направления сегодня в России достаточный, а на рынке труда сохраняется дефицит IТ-специалистов - в частности, рынок труда перенасыщен начинающими специалистами, но ощущается острая нехватка специалистов среднего и высшего уровня, отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко, чьи слова приводятся в исследовании."Поэтому для специалистов, начинающих свой карьерный путь в IТ, главное - наращивать свой практический опыт уже во время обучения и постоянно повышать уровень знаний", - заключил он.Опрос проходил на сайте Hi-Tech Mail.ru с 7 по 14 августа 2023 года. В нем приняли участие 10 тыс. читателей проекта.