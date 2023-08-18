На Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве 4 ноября, Владимирская область представит огромный покровский пряник.

На Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве 4 ноября, Владимирская область представит огромный покровский пряник. У кондитерского изделия размерами 2х3 м. есть все шансы попасть в Книгу рекордов страны. Об этом губернатор региона Александр Авдеев рассказал в своём телеграм-канале.Сегодня в области стартовал конкурс на лучший дизайн покровского пряника. Жителей просят придумать свой вариант оформления необычного лакомства. Приём заявок участников ведётся до 15 сентября 2023 года. Подробности можно узнать Владимирской области.