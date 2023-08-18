Появились подробности пожара в Лакинске, повлекшего гибель детей В начале выпуска о трагедии в...

Появились подробности пожара в Лакинске, повлекшего гибель детейВ начале выпуска о трагедии в Лакинске. Там ночью на пожаре погибли двое детейСообщение о возгорании частного дома в Почтовом переулке поступило на пульт дежурного в 22.30. На момент прибытия спасателей здание в сто квадратов уже горело по всей площади.Прокуратура организовала проверку. Следком возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела мальчика 2015 года рождения и его сестры 2016 года рождения. Также в ходе пожара пострадали родители и еще трое их несовершеннолетних детей, которые госпитализированы в медучреждения области.