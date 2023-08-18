Правительство Владимирской области дополнительно поддержит сельских старост. Правительство региона...

Правительство Владимирской области дополнительно поддержит сельских старост.Правительство региона дополнительно поддержит сельских старост. Губернатор Александр Авдеев подписал постановление, которое увеличивает размер компенсаций на использование транспорта (личного или общественного) до тысячи рублей в месяц и на оплату средств связи (до трехсот рублей ежемесячно).В Белом доме сегодня прошел день сельского старосты Александр Авдеев наградил самых активных лидеров населенных пунктов. Губернатор отметил важность их работы и поблагодарил за неравнодушие и ответственность. Эту полезную общественную нагрузку в регионе несут 1200 человек. Благодаря их усилиям преображаются населенные пункты. Во Владимирской области работает программа 50 на 50. Бюджет берет на себя половину расходов на проекты по благоустройству сел и деревень.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы видим, как благодаря их усилиям, преображаются отдельные территории, у кого то лучше получается, у кого то пока не очень, но тем не менее у всех есть возможность поучаствовать в областных конкурсах, получить грантовую поддержку, получить поддержку в рамках программы 50 на 50.Нина Герасимова, староста села Усолье Камешковского района:- Наверное все входит в наши обязанности, староста на селе главный человек, поэтому со всеми вопросами, конечно обращаются к старосте и старосте приходится решать все. Мы работаем практически 24 часа в сутки.