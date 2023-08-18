Во Владимире следователи проверяют сообщения СМИ об отравлениях едой, купленной в городских пунктах общепита.

Во Владимире следователи проверяют сообщения СМИ об отравлениях едой, купленной в городских пунктах общепита. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.Журналисты рассказали, как несколько владимирцев поели шаурму, почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Предприятия общественного питания заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.Сегодня правоохранители совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства случившегося.