Лада Дэнс продолжает получать угрозы в свой адрес. Директор уверен, что таких опасных сексуальных маньяков люди должны знать в лицо.

Лада Дэнс продолжает получать угрозы в свой адрес. Директор уверен, что таких "опасных сексуальных маньяков" люди должны знать в лицо.Директор звезды Сергей Пудовкин рассказал, какие еще меры будут предприняты, чтобы Ладу Дэнс оставили в покое преследователи. Он отметил, что певица подвергается прессингу со стороны недоброжелателей на регулярной основе."Это лица с нестабильной психикой, с опасной ненавистью к Ладе Дэнс. С ними будем разбираться жестко, отвинчивая руки, ноги и прочие органы. Потому что эта тема — сексуального домогательства и сексуального насилия в отношении Лады Дэнс — приобрела нереально-фантастический характер, люди озверели", — цитирует Пудовкина .Директор артистки отметил, что любые попытки злоумышленников накинуться на звезду обречены на провал. Теперь Лада Дэнс будет под пристальным вниманием двух охранников — круглосуточно и вне зависимости от рабочего графика.Кроме того, Сергей Пудовкин пообещал опубликовать фотографии и ссылки на всего соцсети злоумышленника, если не получиться договориться с этим человеком с помощью правоохранительных органов. "Мне кажется, после публикаций этих фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе Дэнс", — убежден директор.