Недавно народная артистка России Тамара Семина пожаловалась на свою пенсию. Она призналась, что, получая всего 17 тысяч рублей, чувствует себя униженной и оскорбленной. Другие народные артисты, к слову, довольны своей пенсией, поскольку получают надбавку за звание. Почему Семину, имеющую такие же заслуги, обделили, точно неизвестно.

Недавно народная артистка России Тамара Семина пожаловалась на свою пенсию. Она призналась, что, получая всего 17 тысяч рублей, чувствует себя униженной и оскорбленной. Другие народные артисты, к слову, довольны своей пенсией, поскольку получают надбавку за звание. Почему Семину, имеющую такие же заслуги, обделили, точно неизвестно.Журналисты выяснили у 15 именитых артистов размер их пенсии. Многие признались, что даже не проверяют банковский счет, куда начисляется пособие, поскольку имеют основной доход. В числе таких – Александр Збруев, Татьяна Кравченко и Лолита Милявская.Часть артистов тратит свою пенсию на благотворительность. Лев Лещенко и Владимир Винокур переводят деньги в детские дома. Алла Пугачева отдает пенсию поклоннице, которая прикована к инвалидному креслу, отмечает "Комсомольская правда". Юрий Антонов тратит пособие на корм для бездомных животных. А Никас Сафронов говорил, что отдает начисляемые ему деньги студентам.АртистЗваниеРазмер пенсииТамара СеминаНародная артистка РФ17 000 ₽Лариса ЛужинаНародная артистка РСФСР≈ 30 000 ₽Людмила ХитяеваНародная артистка РСФСРнеизвестно, "очень хорошая"Александр ЗбруевНародный артист РСФСР≈ 50 000 ₽Татьяна КравченкоНародная артистка РФ≈ 50 000 ₽Юрий СтояновНародный артист РФ≈ 60 000 ₽Людмила ПоргинаЗаслуженная артистка РФ≈ 50 000 ₽Алла ПугачеваНародная артистка СССР≈ 50 000 ₽Лев ЛещенкоНародный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"≈ 70 000 ₽Владимир ВинокурНародный артист РСФСР≈ 50 000 ₽Юрий АнтоновНародный артист РФболее 50 000 ₽Никас СафроновНародный художник РФ≈ 55 000 ₽Лолита Милявская≈ 24 000 ₽Екатерина Семенова8 900Ирина ОтиеваЗаслуженная артистка РФ≈ 45 000 ₽62-летняя Екатерина Семенова – единственная из данного списка, которая получает весьма маленькую пенсию. По словам артистки, этих денег ей не хватает ни на что. Однако такая пенсия мотивирует ее работать.