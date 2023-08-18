Недавно народная артистка России Тамара Семина пожаловалась на свою пенсию. Она призналась, что, получая всего 17 тысяч рублей, чувствует себя униженной и оскорбленной. Другие народные артисты, к слову, довольны своей пенсией, поскольку получают надбавку за звание. Почему Семину, имеющую такие же заслуги, обделили, точно неизвестно.
Недавно народная артистка России Тамара Семина пожаловалась на свою пенсию. Она призналась, что, получая всего 17 тысяч рублей, чувствует себя униженной и оскорбленной. Другие народные артисты, к слову, довольны своей пенсией, поскольку получают надбавку за звание. Почему Семину, имеющую такие же заслуги, обделили, точно неизвестно.
Журналисты выяснили у 15 именитых артистов размер их пенсии. Многие признались, что даже не проверяют банковский счет, куда начисляется пособие, поскольку имеют основной доход. В числе таких – Александр Збруев, Татьяна Кравченко и Лолита Милявская.
Часть артистов тратит свою пенсию на благотворительность. Лев Лещенко и Владимир Винокур переводят деньги в детские дома. Алла Пугачева отдает пенсию поклоннице, которая прикована к инвалидному креслу, отмечает "Комсомольская правда". Юрий Антонов тратит пособие на корм для бездомных животных. А Никас Сафронов говорил, что отдает начисляемые ему деньги студентам.
Артист
Звание
Размер пенсии
Тамара Семина
Народная артистка РФ
17 000 ₽
Лариса Лужина
Народная артистка РСФСР
≈ 30 000 ₽
Людмила Хитяева
Народная артистка РСФСР
неизвестно, "очень хорошая"
Александр Збруев
Народный артист РСФСР
≈ 50 000 ₽
Татьяна Кравченко
Народная артистка РФ
≈ 50 000 ₽
Юрий Стоянов
Народный артист РФ
≈ 60 000 ₽
Людмила Поргина
Заслуженная артистка РФ
≈ 50 000 ₽
Алла Пугачева
Народная артистка СССР
≈ 50 000 ₽
Лев Лещенко
Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"
≈ 70 000 ₽
Владимир Винокур
Народный артист РСФСР
≈ 50 000 ₽
Юрий Антонов
Народный артист РФ
более 50 000 ₽
Никас Сафронов
Народный художник РФ
≈ 55 000 ₽
Лолита Милявская
-
≈ 24 000 ₽
Екатерина Семенова
-
8 900
₽
Ирина Отиева
Заслуженная артистка РФ
≈ 45 000 ₽
62-летняя Екатерина Семенова – единственная из данного списка, которая получает весьма маленькую пенсию. По словам артистки, этих денег ей не хватает ни на что. Однако такая пенсия мотивирует ее работать.