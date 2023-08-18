Российский экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова. Сообщается, что мужчина преодолел множество серьезных испытаний, чтобы добраться до конца маршрута. Герой сюжета заявил, ..

Российский экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова. Сообщается, что мужчина преодолел множество серьезных испытаний, чтобы добраться до конца маршрута.Герой сюжета заявил, что а заявил больше всего времени занял не забег, а дорога до перевала. Он преодолел порядка 25 километров за три часа двадцать одну минуту, передает . Денис настолько увлекся подъемом, что пробежал финиш.