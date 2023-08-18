Семья из Владимира делится секретами приготовления ухи по -синебрюховски. Сливочная уха. В чем...

Семья из Владимира делится секретами приготовления ухи по -"синебрюховски".Сливочная уха. В чем ее главная особенность?Из какой рыбы лучше готовить? И какой секретный ингредиент используют повара из северной столицы? Узнаем у Федора Лалакина.Уха - исконно русская. Рецептов приготовления ухи множество. Это доказал и "Праздник ухи на Клязьме". Уха черная из карася, красная - из лосося с шафраном, белая- из трески. А команда "Емеля"из Гаврилов-Посада предложила свой фирменный рецепт ухи - сливочной, по-"синебрюховски"!Татьяна Крезова, капитан команды "Емеля":- Наш Гаврилов Посад знаменит не только конями-тяжеловозами и не только нашей посадской картошкой, мы еще известны купцами Синебрюховами, которые уехали в Финляндию и прославили наш город на весь мир своим знаменитым пивом синебрюхов. Хмель для которого они выращивают на нашей Гаврило-Посадской земле. Поэтому уха у нас будет по-"синебрюховски".Семейство Синебрюховых родом из Владимирской губернии. Фамилия известная во всем мире. А уха "Синебрюховская" не простая, рецептом поделились петербургские друзья. У нее есть свой секретный ингредиент- говорит Татьяна.- В нашей фирменной ухе присутствует во-первых красная благородная рыба - форель,семга, также немножко добавлено икры. Уха у нас по фински, сюда мы добавляем картошку, лук, морковка, зелень, перец, лаврушка.Процесс приготовления прост. Лук и морковь обжариваем в смеси растительного с добавлением сливочного -масла. Это придает особый вкус. Как только вода закипела, кладём картофель и красную рыбу. Ждем когда ароматный бульон уварится, и приправляем перцем и солью по вкусу.- В конце сливки и самый секретный ингредиент блюда - плавленый сырок Дружба.- Все это закрывается крышкой. 10 минут и уха готова.Наваристая и с нежным сливочным вкусом сыра! Все, кто попробовал угощение по -синебрюховски впервые, оценили его сразу.- Очень вкусно .Замечательно- Вы такую раньше пробовали вот именно такую?- Никогда, первый раз- Именно такую нет, всегда разная.Ароматы ухи заманивали на трапезу. Устоять перед таким блюдом устоять невозможно. Команда "Емеля" тоже поймала свою "золотую рыбку"- получила приз за самое оригинальное украшение "кухни" на берегу реки. Участники состязаний построили настоящее подворье. С русской печью, как и полагается.Федор Лалакин, Илья Хлудов. "Вести - Владимир"