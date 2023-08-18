Семья из Владимира делится секретами приготовления ухи по -синебрюховски.
Сливочная уха. В чем...
Семья из Владимира делится секретами приготовления ухи по -"синебрюховски".
Сливочная уха. В чем ее главная особенность?
Из какой рыбы лучше готовить? И какой секретный ингредиент используют повара из северной столицы? Узнаем у Федора Лалакина.
Уха - исконно русская. Рецептов приготовления ухи множество. Это доказал и "Праздник ухи на Клязьме". Уха черная из карася, красная - из лосося с шафраном, белая- из трески. А команда "Емеля"из Гаврилов-Посада предложила свой фирменный рецепт ухи - сливочной, по-"синебрюховски"!
Татьяна Крезова, капитан команды "Емеля":
- Наш Гаврилов Посад знаменит не только конями-тяжеловозами и не только нашей посадской картошкой, мы еще известны купцами Синебрюховами, которые уехали в Финляндию и прославили наш город на весь мир своим знаменитым пивом синебрюхов. Хмель для которого они выращивают на нашей Гаврило-Посадской земле. Поэтому уха у нас будет по-"синебрюховски".
Семейство Синебрюховых родом из Владимирской губернии. Фамилия известная во всем мире. А уха "Синебрюховская" не простая, рецептом поделились петербургские друзья. У нее есть свой секретный ингредиент- говорит Татьяна.
- В нашей фирменной ухе присутствует во-первых красная благородная рыба - форель,семга, также немножко добавлено икры. Уха у нас по фински, сюда мы добавляем картошку, лук, морковка, зелень, перец, лаврушка.
Процесс приготовления прост. Лук и морковь обжариваем в смеси растительного с добавлением сливочного -масла. Это придает особый вкус. Как только вода закипела, кладём картофель и красную рыбу. Ждем когда ароматный бульон уварится, и приправляем перцем и солью по вкусу.
- В конце сливки и самый секретный ингредиент блюда - плавленый сырок Дружба.
- Все это закрывается крышкой. 10 минут и уха готова.
Наваристая и с нежным сливочным вкусом сыра! Все, кто попробовал угощение по -синебрюховски впервые, оценили его сразу.
- Очень вкусно .Замечательно
- Вы такую раньше пробовали вот именно такую?
- Никогда, первый раз
- Именно такую нет, всегда разная.
Ароматы ухи заманивали на трапезу. Устоять перед таким блюдом устоять невозможно. Команда "Емеля" тоже поймала свою "золотую рыбку"- получила приз за самое оригинальное украшение "кухни" на берегу реки. Участники состязаний построили настоящее подворье. С русской печью, как и полагается.
Федор Лалакин, Илья Хлудов. "Вести - Владимир"