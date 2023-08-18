Сильный пожар в селе Черкутино Владимирской области уничтожил склад топлива за считанные минуты.
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Сильный пожар в селе Черкутино Владимирской области уничтожил склад топлива за считанные минуты.
В селе Черкутино Собинского района продолжают разбирать завалы на месте сгоревшей автозаправочной станции, принадлежавшей местному сельхозпредприятию.
Сильный пожар уничтожил склад топлива всего за считанные минуты. Все подробности у Александра Сыпченко
- Это в мастерской бабахнуло что-то, скорее всего это цистерны где у них с топливом.
Столб дыма высотой с многоэтажный дом снял на свой телефон один из очевидцев пожара в селе Черкутино. Мужчина, его зовут Сергей, не решился подъехать ближе, опасаясь взрыва топлива.
А вот так автозаправочная станции в местном СПК выглядит сейчас. Пожар был такой силы, что к месту были стянуты спасательные подразделения из соседнего района.
Сергей Щербаков, житель с. Черкутино:
- Видел черный дым был. А высокий? Высокий, да. То есть сильный пожар? Сильный. Со Ставрова приехала быстро машина, с Кольчугино попозже, а еще две машины я не знаю.
Пожары в Черкутино в последнее время случаются часто, говорят люди. В июне этого года огонь вспыхнул в одной из квартир. Дети играли о спичками. В итоге старая деревянная крыша сгорела дотла за 20 минут. Местные жители всегда начеку
- Недавно дом здесь сгорел и опять дым, конечно, как не переживать.
- Я ехала получается, дом горит какой-то, у нас у же горел хватит.
В региональном управлении МЧС сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. На сегодня известно следующее. 15 августа около половины седьмого вечера в одно из подразделений управления поступило сообщение о возгорании 30 метровой металлической емкости с дизтопливом на территории сельхозпредприятия в селе Черкутино.
Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:
- К ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники и 29 человек личного состава. В течении 30 минут загорание было ликвидировано. В данной емкости хранились остатки дизтоплива. Находилось порядка 3 тонн. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Только по счастливой случайности в Черкутино никто не пострадал. Трагедий как в Махачкале, где в результате пожара и взрыва емкостей с селитрой рядом с АЗС погибли 35 человек, допускать нельзя, говорят в МЧС.
Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Максимально мы ориентируемся на проведение профилактической работы после данного пожара на территории Владимирской области, соответственно будут спланированы дополнительные профвизиты со схожими объектами.
В региональном управлении МЧС заявили, что меры безопасности на заправочных станциях региона обязательно будут усилены.
Александр Сыпченко, Андрей Беляков "Вести-Владимир".