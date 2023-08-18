Сильный пожар в селе Черкутино Владимирской области уничтожил склад топлива за считанные минуты. В...

Сильный пожар в селе Черкутино Владимирской области уничтожил склад топлива за считанные минуты.В селе Черкутино Собинского района продолжают разбирать завалы на месте сгоревшей автозаправочной станции, принадлежавшей местному сельхозпредприятию.Сильный пожар уничтожил склад топлива всего за считанные минуты. Все подробности у Александра Сыпченко- Это в мастерской бабахнуло что-то, скорее всего это цистерны где у них с топливом.Столб дыма высотой с многоэтажный дом снял на свой телефон один из очевидцев пожара в селе Черкутино. Мужчина, его зовут Сергей, не решился подъехать ближе, опасаясь взрыва топлива.А вот так автозаправочная станции в местном СПК выглядит сейчас. Пожар был такой силы, что к месту были стянуты спасательные подразделения из соседнего района.Сергей Щербаков, житель с. Черкутино:- Видел черный дым был. А высокий? Высокий, да. То есть сильный пожар? Сильный. Со Ставрова приехала быстро машина, с Кольчугино попозже, а еще две машины я не знаю.Пожары в Черкутино в последнее время случаются часто, говорят люди. В июне этого года огонь вспыхнул в одной из квартир. Дети играли о спичками. В итоге старая деревянная крыша сгорела дотла за 20 минут. Местные жители всегда начеку- Недавно дом здесь сгорел и опять дым, конечно, как не переживать.- Я ехала получается, дом горит какой-то, у нас у же горел хватит.В региональном управлении МЧС сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. На сегодня известно следующее. 15 августа около половины седьмого вечера в одно из подразделений управления поступило сообщение о возгорании 30 метровой металлической емкости с дизтопливом на территории сельхозпредприятия в селе Черкутино.Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:- К ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники и 29 человек личного состава. В течении 30 минут загорание было ликвидировано. В данной емкости хранились остатки дизтоплива. Находилось порядка 3 тонн. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.Только по счастливой случайности в Черкутино никто не пострадал. Трагедий как в Махачкале, где в результате пожара и взрыва емкостей с селитрой рядом с АЗС погибли 35 человек, допускать нельзя, говорят в МЧС.Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:- Максимально мы ориентируемся на проведение профилактической работы после данного пожара на территории Владимирской области, соответственно будут спланированы дополнительные профвизиты со схожими объектами.В региональном управлении МЧС заявили, что меры безопасности на заправочных станциях региона обязательно будут усилены.Александр Сыпченко, Андрей Беляков "Вести-Владимир".