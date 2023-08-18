Синоптики рассказали жителям Владимирской области о приближении атмосферного фронта, изменении...

Синоптики рассказали жителям Владимирской области о приближении атмосферного фронта, изменении направления ветра и температуры воздуха.19 августа во Владимире (и по области) ожидается до +25°C тепла днём. Синоптики предсказывают переменную облачность, а также понижение ночных температур до +13°C.Давление — 758 мм.рт.ст., что является выше нормы. Влажность воздуха — 62%. Ветер — северный, до 2 метров в секунду. Правда, в ночь с 19-го на 20-е августа он изменит своё направление на юго-запад и чуть усилится.20-го августа (в воскресенье) прогнозируется понижение температуры до +22-24°C, а также ливни. Правда, лишь местами.В выходные дни, как отмечают синоптики, владимирцев ждёт ощутимое похолодание под влиянием атмосферного фронта. Ночные температуры к следующей неделе опустятся до +9°-12° C.Народный прогноз погоды на 19 августа:«Сухо в этот день – осенью будет мало дождей», «Ясно и солнечно – к суровым морозам зимой», «Какая погода стоит на Яблочный Спас - такая будет стоять и на Покров», «Пасмурно и сыро – к промозглой осени».Фото: pxfuel.com