Следком возбудил уголовное дело факту массового отравления жителей Владимира шаурмой. Следком...

Следком возбудил уголовное дело факту массового отравления жителей Владимира шаурмой.Следком возбудил уголовное дело факту массового отравления жителей областного центра шаурмой. Статья - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 29 человек госпитализированы в инфекционные отделения. Среди них - девять детей, самому младшему - три года.Все пострадавшие, напомню, употребляли в пищу мясо в лаваше из шести торговых точек. "Вести" связались с одной из жительниц областного центра. Они с мужем как раз попали в число отравившихся, но к врачам не обращались. Симптомы у обоих схожи: температура под сорок, рвота, диарея, боли в желудке.- Мы с мужем гуляли вечером на Тракторной, где детская площадка с ребенком, и он решил сходить за шаурмой и сказал, что отстоял самую длинную очередь. Там две каких-то шаурмичных. Выбрал где народу побольше. Значит, там повкуснее. Купил не шаурму, а донер. Я думаю, тридцать три заболевания это минимальное количеств, которое обратилось в больницы. Сколько нас таких лежит дома, я даже боюсь представить.К расследованию подключилось и региональное управление Россельхознадзора. Выяснилось, что все предприятия общепита не регистрировались в информационной системе Меркурий, мясо туда поступало без сопроводительных ветеринарных документов. В настоящий момент три торговые точки закрыты.Светлана Пантюхина, руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской ,Костромской и Ивановской областям:- На 15.00 сегодня установлено, что часть торговых точек не зарегистрирована в информационных системах россельхоз надзора, это свидетельствует о том, что сырье, в частности мясо, которое поступало на эти торговые точки не обеспечено ветеринарно-сопроводительными документами, что не может гарантировать качество и безопасность данного сырья.