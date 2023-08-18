Смотрите Вести в 14.30: в больницах Владимира уже двадцать девять человек с отравлением...

Смотрите "Вести" в 14.30: в больницах Владимира уже двадцать девять человек с отравлением шаурмой.Тяжелый перекус- Пострадавшие от шаурмы. В больницах областного центра уже двадцать девять человек с отравлением.ЧП в Черкутино- Пожар на заправочной станции в Собинском районе. Дознаватели выясняют причины возгорания.Гордость Заречья- И еще один претендент на звание самой красивой деревни. Чем покоряли сердца жюри в селе Заречье Вязниковского района?