Смотрите Вести в 21.05: Следком возбудил уголовное дело по факту отравления владимирцев в трех...

Смотрите "Вести" в 21.05: Следком возбудил уголовное дело по факту отравления владимирцев в трех точках общепита.Тяжелый перекус- Шаурма массового поражения. Следком возбудил уголовное дело по факту отравления владимирцев в трех точках общепита.ЧП в Черкутино- Пожар на заправочной станции в Собинском районе. Спасатели планируют профилактические рейды по АЗС региона.Гордость Заречья- И еще один претендент на звание самой красивой деревни. Чем покоряли сердца жюри в селе Заречье Киржачского района?