Смотрите Вести в 21.05: Следком возбудил уголовное дело по факту отравления владимирцев в трех...
Смотрите "Вести" в 21.05: Следком возбудил уголовное дело по факту отравления владимирцев в трех точках общепита.
Тяжелый перекус
- Шаурма массового поражения. Следком возбудил уголовное дело по факту отравления владимирцев в трех точках общепита.
ЧП в Черкутино
- Пожар на заправочной станции в Собинском районе. Спасатели планируют профилактические рейды по АЗС региона.
Гордость Заречья
- И еще один претендент на звание самой красивой деревни. Чем покоряли сердца жюри в селе Заречье Киржачского района?