Стали известны торговые точки во Владимире, где люди отравились шаурмой. Число отравившихся...

Стали известны торговые точки во Владимире, где люди отравились шаурмой.Число отравившихся шаурмой во Владимире по данным Роспотребнадзора выросло до 33 человек.Большинство госпитализированы в инфекционные отделения. Среди них - девять детей, самому младшему - три года. Состояние пациентов медики оценивают как средней степени тяжести.Все пострадавшие, напомню, употребляли в пищу мясо в лаваше из трех торговых точек - на улицах Чайковского, Тракторной и в юго-западном районе Владимира. "Вести" связались с одной из жительниц областного центра. Они с мужем как раз попали в число отравившихся, но к врачам не обращались. Симптомы у обоих схожи: температура под сорок, рвота, диарея, боли в желудке.Жительница Владимира:- Мы с мужем гуляли вечером на Тракторной, где детская площадка с ребенком, и он решил сходить за шаурмой и сказал, что отстоял самую длинную очередь. Там две каких-то шаурмичных. Выбрал, где народу побольше. Значит, там повкуснее. Купил не шаурму, а донер. Я думаю, тридцать три заболевания это минимальное количеств, которое обратилось в больницы. Сколько нас таких лежит дома, я даже боюсь представить.На данный момент число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 человек. Среди них 13 детей.У всех пострадавших одинаковые симптомы: повышенная температура, рвота, озноб и жидкий стул. По предварительным результатам, возбудителем заболевания является сальмонелла.Возбуждено уголовное дело.